10 Junho: Comemorações nos Açores e Luxemburgo presididas por Miguel Monjardino

Miguel Monjardino, residente na ilha Terceira, é professor convidado de Geopolítica e Geoestratégia no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa e colunista de política internacional do jornal Expresso. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e mestre em Segurança Internacional pela Universidade de Reading, é autor de várias obras sobre política internacional.

As celebrações terão lugar na ilha Terceira, nos Açores, e no Luxemburgo , numa edição que pretende destacar simultaneamente o papel das regiões autónomas e das comunidades portuguesas no estrangeiro .

“O Presidente da República designou o Professor Miguel Corte-Real Silveira Monjardino para presidir às Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que se realizam na Ilha Terceira na Região Autónoma dos Açores e no Luxemburgo”, lê-se no site da Presidência .

António José Seguro, designou Miguel Monjardino para presidir às comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas em 2026 .

A poucos dias da tomada de posse do novo President(...)

A escolha da ilha Terceira para as celebrações tem um significado especial por coincidir com os 50 anos da consagração constitucional das autonomias regionais.

“Esta escolha assume um significado especial por homenagear as autonomias regionais”, referiu a Presidência da República aquando do anúncio das comemorações.

Ao levar as cerimónias para os Açores, o chefe de Estado pretende sublinhar o contributo das regiões autónomas para a coesão nacional.

“O Presidente da República sublinha a importância histórica, política e cultural das regiões autónomas na construção de um Portugal mais coeso, plural e solidário”, lê-se na mesma nota.

As comemorações incluem ainda uma passagem pela Madeira, onde, a 12 de junho, António José Seguro participará numa sessão evocativa dos 50 anos da autonomia e dos 40 anos da integração europeia.

Paralelamente, parte das celebrações decorrerá no Luxemburgo, país com uma forte comunidade portuguesa, numa iniciativa que pretende reconhecer o papel da diáspora.

“Esta decisão reforça o reconhecimento do contributo dos portugueses residentes no estrangeiro para o desenvolvimento do país e afirmação de Portugal no mundo”, sublinha a Presidência.

As comemorações do 10 de Junho assumem, assim, em 2026, uma dimensão nacional e internacional, destacando simultaneamente as autonomias e as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo.