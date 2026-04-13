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Chuva no Norte e Centro e descida das temperaturas

13 abr, 2026 - 07:18 • Olímpia Mairos

Precipitação será mais intensa no Minho, com possibilidade de neve na Serra da Estrela e aguaceiros dispersos no Sul.

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O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira céu muito nublado nas regiões Norte e Centro, com boas abertas no Interior até ao início da manhã.

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Segundo o instituto, haverá períodos de chuva, em geral fraca, sobretudo a partir da tarde, podendo ser por vezes moderada no Minho. Já no Nordeste Transmontano e na Beira Alta, a precipitação será pouco frequente.

Destaca-se ainda a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, bem como a formação de gelo ou geada em alguns locais do interior.

“O vento será fraco a moderado do quadrante oeste, podendo ser por vezes forte nas terras altas da região Centro”, refere o IPMA.

Está também prevista uma pequena descida da temperatura máxima.

Sul com aguaceiros e vento mais intenso nas serras

Na região Sul, o IPMA prevê céu pouco nublado, tornando-se geralmente nublado a partir da manhã.

Há ainda possibilidade de aguaceiros fracos e dispersos durante a tarde.

“O vento soprará de noroeste, fraco a moderado, mas será moderado a forte nas serras, especialmente até ao início da manhã”, indica o instituto.

Também no Sul se prevê uma ligeira descida da temperatura máxima.

A partir de quarta-feira regressa o bom tempo com temperaturas a chegar aos 26 graus.

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