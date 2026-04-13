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Crime

Detido por abusar sexualmente do filho da companheira em Lisboa

13 abr, 2026 - 15:10 • Olímpia Mairos

Suspeito terá cometido crimes na noite de 11 para 12 de abril, na sua residência.

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 59 anos, em Lisboa, fortemente indiciado pela prática de dois crimes de abuso sexual de menores, tendo como vítima o filho da companheira, um adolescente de 15 anos.

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De acordo com a PJ, os factos ocorreram na residência do suspeito, na noite de 11 e madrugada de 12 de abril, quando o menor ficou aos seus cuidados.

“Aproveitando o facto de se encontrar a sós com o menor, o suspeito veio a sujeitá-lo à visualização de conteúdos de cariz sexual e, posteriormente, à prática de atos sexuais de relevo”, refere a polícia.

Segundo a investigação, o jovem acabou por alertar familiares e abandonar a casa, após os alegados abusos.

“Assustado, o menor alertou familiares e abandonou a residência do suspeito”, indica a Polícia Judiciária.

A ocorrência foi inicialmente comunicada à PSP, que deu conhecimento dos factos à PJ, levando à intervenção da Secção de Investigação de Crimes Sexuais da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo.

A polícia procedeu à recolha de prova e à inquirição da vítima e de testemunhas, tendo avançado para a detenção fora de flagrante delito.

“Atenta a forte indiciação do arguido […] e o grande alarme familiar e social gerado pela agressão sexual, procedeu-se à sua detenção”, sublinha a PJ.

O detido será agora presente a primeiro interrogatório de arguido detido tendo em vista a aplicação de medidas de coação.

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