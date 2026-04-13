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Greve no Metro de Lisboa desta terça-feira foi desconvocada

13 abr, 2026 - 14:24 • Diogo Camilo

Sindicatos chegaram a acordo com a administração do Metropolitano de Lisboa e garantem o "normal funcionamento no dia de amanhã".

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Os sindicatos dos trabalhadores do Metro de Lisboa anunciaram que a greve prevista para esta terça-feira foi desconvocada.

Em comunicado, depois de terminadas as negociações com a administração da Metropolitano de Lisboa, a Fectrans refere que "foi alcançado um acordo", que garante a reposição de efetivos em todas as categorias profissionais, o cumprimento de escalas e horários, o reforço de postos de trabalho.

"Foram criadas todas as condições objetivas para um entendimento pelo qual se suspende o pré-aviso em vigor, voltando-se ao normal funcionamento do Metropolitano de Lisboa no dia de amanhã", refere em comunicado a Fectrans.

Esta seria a segunda paralisação do Metro de Lisboa, depois de uma greve no dia 9 de abril, que teve adesão total e levou ao encerramento na última quinta-feira.

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