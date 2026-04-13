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Crime
Homem detido por burla com contratos de crédito em nome de terceiros
13 abr, 2026 - 12:55 • Olímpia Mairos
Suspeito terá usado dados de terceiros para contrair créditos sem intenção de pagamento.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 60 anos suspeito dos crimes de burla qualificada e falsificação de documentos, num esquema que lhe terá permitido obter várias dezenas de milhares de euros em dinheiro, bens e serviços.
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Segundo a PJ, o suspeito recorria a dados pessoais de terceiros para contrair créditos de forma fraudulenta.
“Aproveitando o acesso a documentação e dados de identificação de várias pessoas, subscreveu diversos contratos de crédito em nome destas”, esclarece a PJ.
A investigação concluiu que não existia qualquer intenção de cumprir os contratos celebrados. “Todos os contratos eram celebrados sem qualquer intenção de cumprimento”, sublinha a Polícia Judiciária, acrescentando que o suspeito fazia desta prática o seu modo de vida, “não se lhe conhecendo qualquer ocupação profissional”.
O homem foi detido pelo Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, no cumprimento de um mandado emitido pelo Ministério Público de Ílhavo, “quando se preparava para abandonar o território nacional”, indica ainda a PJ.
De acordo com as autoridades, o suspeito já tinha sido condenado anteriormente por crimes semelhantes e é também alvo de outras investigações em curso.
O detido será agora presente a primeiro interrogatório judicial no tribunal da comarca de Aveiro para aplicação das medidas de coação.
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