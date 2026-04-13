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Trabalho
Lei Laboral: Patrões e UGT reúnem-se esta tarde no Ministério do Trabalho
13 abr, 2026 - 14:34 • Fátima Casanova
É mais um esforço para se chegar a acordo no pacote laboral: a Renascença sabe que patrões e UGT estarão presentes na reunião no Ministério do Trabalho.
(Em atualização)
Há uma reunião no Ministério do Trabalho marcada para as 16 horas desta segunda-feira com a ministra Rosário Palma Ramalho, confirmou a Renascença, onde estarão presentes a central sindical liderada por Mário Mourão (UGT) e as diversas confederações patronais, apesar destas terem ameaçado não estar presentes.
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O encontro acontece menos de 24 horas depois das quatro confederações, com assento na concertação social, terem emitido um comunicado a criticar a UGT.
A Renascença apurou que os patrões estarão presentes, apesar de alguns jornais estarem a noticiar que estes não iriam aparecer no encontro.
Na crítica à UGT, as confederações dizem que a central sindical rejeitou a proposta de revisão das leis laborais com base num texto, que já não correspondia à versão mais recente negociada entre as partes e não "incluía aspetos discutidos e validados na última reunião", escrevem.
A CIP, a CCP, o Turismo e a Agricultura falam em comportamentos, que não são corretos e não correspondem a um processo negocial que deve “decorrer com integridade, respeito mútuo e boa-fé”.
As 4 confederações patronais decidiram que só voltam a falar publicamente sobre a revisão das leis laborais depois do encontro com o Presidente da República.
António José Seguro anunciou no dia 10 de abril, que iria chamar a Belém todos os intervenientes neste processo.
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