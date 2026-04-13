Lei Laboral. Reunião no Ministério do Trabalho com patrões e UGT demorou menos de uma hora

A reunião no Ministério do Trabalho, que estava marcada para as 16h00 desta segunda-feira com a ministra Rosário Palma Ramalho e onde estiveram presentes a central sindical liderada por Mário Mourão (UGT) e as diversas confederações patronais (apesar destas terem ameaçado não estar presentes) já terminou e terá durado menos de uma hora.

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Na sequência da reunião, a ministra do Trabalho considerou "adequado" convocar uma convocar uma reunião da Comissão Permanente da Concertação Social para quinta-feira e reiterou que as negociações sobre as alterações à lei laboral "não se vão eternizar".

"Nesta fase entendeu-se adequado convocar uma reunião da Comissão Permanente da Concertação Social (CPCS)" para quinta-feira, indicou a ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, confirmando a indicação que havia sido dada momentos antes pelo próprio secretário-geral da UGT e salientando que, dado que se trata de uma reunião plenária, "inclui todos os parceiros, incluindo naturalmente a CGTP".

Palma Ramalho indicou ainda que Governo e parceiros estão "na reta final" deste processo negocial, mas questionada sobre um prazo escusou-se a adiantar uma data, reiterando que "as negociações não se vão eternizar".

O encontro desta segunda-feira aconteceu menos de 24 horas depois das quatro confederações, com assento na concertação social, terem emitido um comunicado a criticar a UGT.

A Renascença apurou que os patrões iriam presentes, apesar de alguns jornais estarem a noticiar que estes não iriam aparecer no encontro.

Na crítica à UGT, as confederações dizem que a central sindical rejeitou a proposta de revisão das leis laborais com base num texto, que já não correspondia à versão mais recente negociada entre as partes e não "incluía aspetos discutidos e validados na última reunião", escrevem.

A CIP, a CCP, o Turismo e a Agricultura falam em comportamentos, que não são corretos e não correspondem a um processo negocial que deve “decorrer com integridade, respeito mútuo e boa-fé”.

As quatro confederações patronais decidiram que só voltam a falar publicamente sobre a revisão das leis laborais depois do encontro com o Presidente da República.

António José Seguro anunciou no dia 10 de abril, que iria chamar a Belém todos os intervenientes neste processo.

[Notícia atualizada às 18h10 de 13 de abril de 2026]