- Noticiário das 8h
- 13 abr, 2026
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Preço dos combustíveis desce ligeiramente a partir desta segunda-feira
13 abr, 2026 - 06:26 • Jaime Dantas
A maior descida deve dar-se no gasóleo, cujo preço por litro cai seis cêntimos. Já o preço da gasolina deve baixar 3,5 cêntimos por litro.
Os combustíveis ficam mais baratos esta segunda-feira, na sequência do acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos, Israel e o Irão.
De acordo com as previsões do Automóvel Clube de Portugal (ACP), a maior descida deve dar-se no gasóleo, cujo preço por litro cai seis cêntimos. Já o preço da gasolina deve baixar 3,5 cêntimos por litro.
O ACP ressalva, no entanto, que a descida pode não ser tão elevada quanto dizem as previsões, uma vez que tudo depende da evolução do preço do petróleo.
"Havendo maior agravamento nas cotações do crude e dos combustíveis, o aumento real poderá ser ainda maior. Pode encontrar postos de combustível com preços mais elevados que o previsto, uma vez que este setor, e consequentemente a sua política de preços, está liberalizado.", aponta.
Desde o início da guerra no Médio Oriente, o encerramento do estreito de ormuz levou ao aumento do preço do barril de petróleo, a matéria prima dos combustíveis. Desde o início da guerra, o preço do gasóleo já subiu cerca de 60 cêntimos por litro, ao passo que na gasolina o aumento ronda os 20 cêntimos por litro.
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