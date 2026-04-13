PSP controlou mais de 4,3 milhões de passageiros nos aeroportos no primeiro trimestre do ano

A Polícia de Segurança Pública (PSP) controlou mais de 4,3 milhões de passageiros nos aeroportos nacionais durante o primeiro trimestre de 2026, um aumento de 12,5% face ao mesmo período de 2025.

No total, foram registados 4.313.811 passageiros, dos quais 2.202.520 correspondem a entradas em território nacional e 2.111.291 a saídas, números ainda provisórios mas que confirmam um crescimento significativo do tráfego aéreo, sobretudo nas ligações com países fora do espaço Schengen.

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Os dados divulgados pela PSP, através da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), mostram também um aumento relevante da atividade operacional.

Registaram-se 9.302 interceções (+45,3%), 5.484 medidas cautelares (+153%), 704 recusas de entrada (+57,5%) e 157 detenções (+36,5%), além de 73 decisões de interdição de entrada (+217,4%). A deteção de fraude documental teve um crescimento mais moderado, com 188 casos identificados.

No âmbito da implementação do Sistema de Entrada-Saída (EES), a PSP admite constrangimentos pontuais nos tempos de espera.

“O tempo de espera, por vezes, é acima do desejado”, refere a força policial, explicando que, em alguns momentos, optou por “interromper a recolha de dados biométricos, numa gestão criteriosa e articulada, para que o tempo de espera dos passageiros não seja superior ao desejado”.

Esta medida tem sido aplicada nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, sendo ajustada consoante a afluência.

Apesar disso, a PSP garante que “o controlo de fronteiras continua a ser feito com toda a segurança, no modelo habitual e cumprindo os protocolos definidos”, assegurando que a suspensão temporária da recolha biométrica não compromete o sistema de controlo de entradas e saídas.

A polícia destaca ainda que “o número de passageiros nos nossos aeroportos tem crescido exponencialmente”, especialmente no que diz respeito a voos de e para fora do espaço Schengen, sublinhando que estão a ser feitos esforços para “manter tempos de espera razoáveis, sem descurar a segurança das fronteiras”.

A Polícia de Segurança Pública reafirma, por fim, o compromisso com a segurança no controlo das fronteiras aéreas e com a proteção do setor da aviação civil, garantindo a segurança de passageiros, trabalhadores e infraestruturas, bem como a cooperação europeia no combate à criminalidade grave.