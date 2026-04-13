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Trânsito condicionado hoje e terça-feira no IC19 (Lisboa-Sintra) devido a obras

13 abr, 2026 - 15:41 • Lusa

Segundo a IP, a operação visa corrigir situações de "maior desgaste do pavimento, resultantes do elevado volume de tráfego e das condições meteorológicas registadas em janeiro e fevereiro".

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O trânsito no IC19 (Lisboa-Sintra) vai estar condicionado segunda e terça-feira, entre as 10h00 e as 17h00, devido a trabalhos de reparação do pavimento em vários pontos da via, informou a Infraestruturas de Portugal (IP).

Em comunicado, a IP indicou que a intervenção decorre ao longo de cerca de 16 quilómetros do Itinerário Complementar 19 (IC19), que liga os concelhos de Lisboa, Amadora e Sintra, implicando a supressão de vias de circulação de forma faseada, acompanhando o avanço dos trabalhos.

"Para garantir a segurança dos utilizadores da via e dos trabalhadores, é necessário proceder ao condicionamento do trânsito, com supressão de vias de circulação, entre as 10h00 e as 17h00. O condicionamento é implementado de forma progressiva, acompanhando as zonas em obra", refere a empresa.

Segundo a IP, a operação visa corrigir situações de "maior desgaste do pavimento, resultantes do elevado volume de tráfego e das condições meteorológicas registadas em janeiro e fevereiro".

"Os serviços técnicos têm vindo a monitorizar permanentemente a situação, intervindo nas situações mais urgentes, de modo a assegurar adequadas condições de circulação", sublinhou a IP.

Paralelamente, está prevista uma empreitada de requalificação integral do IC19, com um investimento estimado de cerca de 60 milhões de euros, atualmente em fase de contratação do projeto de execução.

A IP referiu ainda que o início desta obra foi reprogramado devido às intempéries registadas no país, que obrigaram a priorizar intervenções urgentes noutras infraestruturas rodoviárias e ferroviárias.

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