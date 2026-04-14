Agência bancária em Canelas assaltada por homem que se encontra em fuga
14 abr, 2026 - 12:53 • Lusa
O assalto ocorreu cerca das 10h15, tendo o indivíduo roubado numerário à instituição e a um cliente.
Uma agência bancária localizada em Canelas, concelho de Vila Nova de Gaia, foi assaltada esta terça-feira por um homem, com idade aparente de cerca de 35 anos, que se encontra em fuga, disse à Lusa fonte oficial da GNR.
De acordo com a capitão Joana Machado, da Divisão de Comunicação e Relações Públicas da GNR, o assalto ocorreu cerca das 10h15, tendo o indivíduo roubado numerário à instituição e a um cliente.
A fonte não especificou o montante roubado e disse desconhecer a existência de vítimas.
"Confirmamos a ocorrência, mas não dispomos de mais informação", disse Joana Machado.
A investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária.
