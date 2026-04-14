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Artur Silva é candidato único a reitor da Universidade de Aveiro

14 abr, 2026 - 15:33 • Lusa

A decisão foi tomada segunda-feira, após a verificação dos requisitos de elegibilidade e admissibilidade do processo, informa a mesma fonte.

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Artur Silva é o único candidato a reitor da Universidade de Aveiro, revelou o Conselho Geral da Universidade em comunicado.

"O Conselho Geral da Universidade de Aveiro admitiu a candidatura de Artur Manuel Soares da Silva ao cargo de reitor da instituição", informa um comunicado daquele órgão académico.

A decisão foi tomada segunda-feira, após a verificação dos requisitos de elegibilidade e admissibilidade do processo, informa a mesma fonte.

Artur Silva é atualmente professor catedrático do Departamento de Química e vice-reitor, tendo a seu cargo a investigação e inovação da Universidade de Aveiro.

Preside à Sociedade Portuguesa de Química desde 2016 e é membro da European Academy of Sciences, e da Chemistry Europe, sendo ainda correspondente da Academia de Ciência de Lisboa.

O órgão confirmou que a candidatura apresentada por Artur Silva ao cargo de reitor "preenche todos os pressupostos legais e regulamentares exigidos para o sufrágio".

Segue-se um período para a apresentação de eventuais recursos, que deverão ser apreciados pelo Conselho Geral até 20 de abril, antecedendo a fase de apresentação pública da candidatura.

A discussão pública do programa e a respetiva eleição do novo reitor estão agendadas para os dias 21 e 22.

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