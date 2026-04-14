- Noticiário das 9h
- 14 abr, 2026
-
Cinco feridos em despiste de carro perto de Monforte
14 abr, 2026 - 08:24 • Lusa
O alerta para o acidente foi dado às 7h00.
Cinco pessoas ficaram esta terça-feira feridas na sequência do despiste de um veículo ligeiro na Estrada Nacional 243, entre Monforte e Fronteira.
Às 7h50, a estrada cortada nos dois sentidos, segundo a proteção civil.
"Há registo de um ferido ligeiro, estando os outros quatro feridos a ser assistidos no local, desconhecendo-se ainda o seu estado", adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Alto Alentejo.
O alerta para o acidente foi dado às 7h00.
ÀS 8h00, estavam no local 24 operacionais - Bombeiros de Monforte, Portalegre, Arronches e Sousel, GNR e Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Portalegre -, com o apoio de 11 veículos.
- Noticiário das 9h
- 14 abr, 2026
-
- Um morto e 27 feridos em acidente com autocarro turístico
- Um morto e cinco feridos em acidente com carrinha de trabalhadores
- Linha do Minho reaberta após atropelamento mortal em Moledo
- Quatro mortos em acidente no IC 1 em Santiago do Cacém. Dois menores entre as vítimas mortais
- Acidente na Madeira faz seis feridos alguns de nacionalidade alemã
- Dois feridos graves em acidente com fogareiro em Borba
- Um morto e 27 feridos em acidente com autocarro turístico
- Um morto e cinco feridos em acidente com carrinha de trabalhadores
- Linha do Minho reaberta após atropelamento mortal em Moledo
- Quatro mortos em acidente no IC 1 em Santiago do Cacém. Dois menores entre as vítimas mortais
- Acidente na Madeira faz seis feridos alguns de nacionalidade alemã
- Dois feridos graves em acidente com fogareiro em Borba