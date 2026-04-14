Fuga de gás junto a escola faz dois feridos em Vila Nova de Gaia

A fuga de gás ocorrida esta terça-feira de manhã em Francelos, em Vila Nova de Gaia, provocou ferimentos ligeiros a uma funcionária de uma escola, encerrada preventivamente, e a uma agente da Polícia Municipal, disse à Lusa a autarquia.

A fuga de gás, adianta fonte do município, "teve origem num corte de uma conduta na via pública", por intervenção de uma empresa privada, e deixou as duas pessoas feridas, uma delas funcionária da escola básica de Francelos e a agente no local da autoridade municipal.

Segundo resposta enviada pela Câmara de Gaia à Lusa, "a resposta das equipas de socorro foi imediata", com 25 operacionais e oito viaturas no local, entre os Sapadores, os Bombeiros de Valadares, a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Polícia Municipal.

"Devido ao corte de gás, a alimentação foi fornecida por outro estabelecimento escolar, não se identificando posteriores constrangimentos ao normal funcionamento do estabelecimento de ensino", acrescentou a mesma fonte.

Segundo a PSP, o incidente registou-se por volta das 09h00, na Rua Fernandes Barbosa, num local onde decorriam trabalhos de construção civil na via pública.

A medida visou garantir a segurança das crianças e funcionários, evitando a exposição a possíveis concentrações de gás, disse.

No local, os Bombeiros Sapadores de Gaia prestaram assistência a duas pessoas, consideradas feridos ligeiros, que foram transportadas para o hospital por precaução devido à inalação de gases.