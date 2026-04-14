Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 14 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Protesto

​Função Pública com pré-aviso de greve para sexta-feira

14 abr, 2026 - 13:55 • Cristina Nascimento

A 17 de abril realiza-se um protesto nacional contra o pacote laboral. Iniciativa é da CGTP, a UGT não acompanha.

A+ / A-

Na próxima sexta-feira as escolas, centros de saúde e hospitais, comércio, restauração e hotelaria, entre outros, podem estar a meio-gás.

A CGTP convocou para 17 de abril um protesto contra o pacote laboral. A iniciativa está marcada para as 14h30, no Saldanha e segue depois até junto do Parlamento.

Para permitir que os trabalhadores possam participar no protesto, vários sindicatos já apresentaram pré-avisos de greve para esse dia, entre os quais a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local (STAL), a Federação Nacional dos Professores (Fenprof), a Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro (FEVICCOM), o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal.

Questionada pela Renascença, fonte da UGT garante que não acompanha a iniciativa da CGTP.

O protesto acontece numa altura em que ainda decorrem negociações entre o Governo e alguns parceiros sociais sobre o pacote laboral.

Tópicos
Facebook
Twitter
Comentar
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

