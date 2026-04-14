- Noticiário das 14h
- 14 abr, 2026
-
Protesto
Função Pública com pré-aviso de greve para sexta-feira
14 abr, 2026 - 13:55 • Cristina Nascimento
A 17 de abril realiza-se um protesto nacional contra o pacote laboral. Iniciativa é da CGTP, a UGT não acompanha.
Na próxima sexta-feira as escolas, centros de saúde e hospitais, comércio, restauração e hotelaria, entre outros, podem estar a meio-gás.
A CGTP convocou para 17 de abril um protesto contra o pacote laboral. A iniciativa está marcada para as 14h30, no Saldanha e segue depois até junto do Parlamento.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
Para permitir que os trabalhadores possam participar no protesto, vários sindicatos já apresentaram pré-avisos de greve para esse dia, entre os quais a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local (STAL), a Federação Nacional dos Professores (Fenprof), a Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro (FEVICCOM), o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal.
Questionada pela Renascença, fonte da UGT garante que não acompanha a iniciativa da CGTP.
O protesto acontece numa altura em que ainda decorrem negociações entre o Governo e alguns parceiros sociais sobre o pacote laboral.
- Sindicatos da construção juntam-se ao protesto da CGTP de 17 de abril
- CGTP anuncia manifestação nacional contra "assalto aos direitos dos trabalhadores"
- "É uma vergonha." CGTP recebida pelo chefe de gabinete da ministra do Trabalho
- Pacote laboral. PCP acusa Governo de “grosseira” violação da Constituição ao excluir CGTP
