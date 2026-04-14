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Operação “Artémis 2025/2026”

GNR fiscaliza 11 mil caçadores e detém 133 por caça ilegal

14 abr, 2026 - 07:34 • Olímpia Mairos

Operação da GNR deteta 136 crimes, com foco na proteção da fauna e fiscalização da atividade cinegética.

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A Guarda Nacional Republicana (GNR) detetou 136 crimes e efetuou 133 detenções no âmbito da operação “Artémis 2025/2026”, que decorreu entre 17 de agosto de 2025 e 28 de fevereiro de 2026 em todo o território nacional, tendo fiscalizado um total de 10 751 caçadores.

Em comunicado, a GNR explica que a operação teve como objetivo “prevenir e detetar irregularidades inerentes à atividade cinegética”, assegurando o cumprimento das normas de proteção ambiental e a gestão sustentável dos recursos.

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A ação foi conduzida pelo Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, enquanto polícia ambiental, procurando “o respeito pelas medidas de proteção e conservação dos recursos cinegéticos, tendo em vista a sua gestão sustentável”.

Entre as detenções efetuadas, destacam-se 70 por exercício da caça em terrenos não cinegéticos ou sem autorização legal, e 32 por incumprimento das normas de conservação da fauna, nomeadamente no que diz respeito a espécies cinegéticas.

No decorrer da operação foram ainda registadas 345 contraordenações, sobretudo por falta de documentação obrigatória durante a caça, transporte de armas fora das condições legais e infrações cometidas por entidades gestoras de zonas de caça.

As ações de fiscalização resultaram igualmente em várias apreensões, incluindo documentos, espécies e armas.

A GNR sublinha que a operação integrou também “ações de sensibilização e cooperação no âmbito das atividades relacionadas com o ato venatório”, reforçando que, através do SEPNA, tem como prioridade “a defesa dos valores naturais e ambientais numa perspetiva de alcançar uma melhor segurança e bem-estar para os seres humanos e biodiversidade”.

A força de segurança apela ainda à colaboração dos cidadãos, incentivando a denúncia de infrações através da Linha SOS Ambiente e Território.

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