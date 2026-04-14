Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 14 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Nuvens e chuva fraca de manhã, melhoria a partir da tarde

14 abr, 2026 - 07:05 • Olímpia Mairos

Melhoria gradual do tempo ao longo do dia, com subida das temperaturas e menos chuva durante a tarde.

A+ / A-

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira um cenário de céu geralmente muito nublado em todo o território continental, com uma diminuição gradual da nebulosidade ao longo da tarde, especialmente na região Sul.

De acordo com o instituto, “períodos de chuva fraca são esperados, em especial no litoral Norte e Centro, sendo pouco provável a partir da tarde”. O vento deverá soprar fraco a moderado, até 25 km/h, do quadrante oeste, podendo intensificar-se nas serras da região Sul, onde se esperam rajadas entre 25 e 35 km/h de norte/noroeste até meio da manhã e novamente a partir do final da tarde.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O IPMA alerta ainda para a possibilidade de “neblina ou nevoeiro em alguns locais até ao início da manhã e no Norte e Centro para o final do dia”. Está também prevista uma subida de temperatura, mais significativa no interior do país.

As temperaturas mínimas deverão oscilar entre os 8 °C em Bragança e os 12 °C em Aveiro e Porto. Já as máximas vão variar entre os 14 °C na Guarda e os 21 °C em Santarém e Faro.

Na região da Grande Lisboa, o céu deverá manter-se muito nublado, com abertas a partir da tarde. O IPMA indica “possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca até ao início da tarde”, com vento fraco a moderado de noroeste e uma pequena subida da temperatura.

Já no Grande Porto, prevê-se também céu muito nublado, com diminuição temporária da nebulosidade durante a tarde, com “períodos de chuva fraca, sendo pouco provável a partir da tarde”. O vento será fraco e há possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro no final do dia, acompanhada por uma ligeira subida da temperatura.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as ilhas das Flores e do Corvo vão estar sob aviso amarelo devido à agitação marítima, com previsão de ondas de noroeste, entre as 15h00 desta terça-feira e as 6h00 de quarta-feira.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 14 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Não sou político, falo do Evangelho”. Papa diz que não debate com Trump

“Não sou político, falo do Evangelho”. Papa diz que não debate com Trump

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

Astronautas da Artemis II regressam à Terra

Astronautas da Artemis II regressam à Terra

Augusto Fraga já tinha o final de "Rabo de Peixe" em mente

Augusto Fraga já tinha o final de "Rabo de Peixe" em m(...)

Jerusalém. Locais sagrados reabrem após 40 dias fechados

Jerusalém. Locais sagrados reabrem após 40 dias fechad(...)