Nuvens e chuva fraca de manhã, melhoria a partir da tarde

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira um cenário de céu geralmente muito nublado em todo o território continental, com uma diminuição gradual da nebulosidade ao longo da tarde, especialmente na região Sul.

De acordo com o instituto, “períodos de chuva fraca são esperados, em especial no litoral Norte e Centro, sendo pouco provável a partir da tarde”. O vento deverá soprar fraco a moderado, até 25 km/h, do quadrante oeste, podendo intensificar-se nas serras da região Sul, onde se esperam rajadas entre 25 e 35 km/h de norte/noroeste até meio da manhã e novamente a partir do final da tarde.

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O IPMA alerta ainda para a possibilidade de “neblina ou nevoeiro em alguns locais até ao início da manhã e no Norte e Centro para o final do dia”. Está também prevista uma subida de temperatura, mais significativa no interior do país.

As temperaturas mínimas deverão oscilar entre os 8 °C em Bragança e os 12 °C em Aveiro e Porto. Já as máximas vão variar entre os 14 °C na Guarda e os 21 °C em Santarém e Faro.

Na região da Grande Lisboa, o céu deverá manter-se muito nublado, com abertas a partir da tarde. O IPMA indica “possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca até ao início da tarde”, com vento fraco a moderado de noroeste e uma pequena subida da temperatura.

Já no Grande Porto, prevê-se também céu muito nublado, com diminuição temporária da nebulosidade durante a tarde, com “períodos de chuva fraca, sendo pouco provável a partir da tarde”. O vento será fraco e há possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro no final do dia, acompanhada por uma ligeira subida da temperatura.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as ilhas das Flores e do Corvo vão estar sob aviso amarelo devido à agitação marítima, com previsão de ondas de noroeste, entre as 15h00 desta terça-feira e as 6h00 de quarta-feira.

