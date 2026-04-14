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Ensino Superior
Proposta para curso de Medicina na Universidade de Évora novamente chumbada
14 abr, 2026 - 16:19 • Lusa
Este é o segundo "chumbo", já que, há pouco mais de um ano, uma primeira proposta para abrir este curso na UÉ tinha sido igualmente reprovada
A nova proposta para a criação de um curso de Mestrado Integrado em Medicina na Universidade de Évora (UÉ) foi chumbada pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), por não cumprir "plenamente critérios essenciais".
A decisão e fundamentação da A3ES sobre a criação do curso de Medicina na UÉ consta do respetivo processo que foi publicado, na segunda-feira, na página de Internet desta agência, consultado pela agência Lusa.
Este é o segundo "chumbo", já que, há pouco mais de um ano, uma primeira proposta para abrir este curso na UÉ tinha sido igualmente reprovada, tendo então a academia revelado a intenção de reformular e submeter novo projeto.
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