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Provas-ensaio dos 4.º, 6.º e 9.º anos começam esta quarta-feira

14 abr, 2026 - 05:30 • Redação com Lusa

As provas servem para testar o formato digital em que irão realizar-se as avaliações externas a partir do final de maio e garantir que os alunos estão familiarizados com a plataforma.

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As provas-ensaio do 4.º, 6.º e 9.º anos arrancam esta quarta-feira para testar o formato digital em que irão realizar-se as avaliações externas a partir do final de maio e garantir que os alunos estão familiarizados com a plataforma.

Inicialmente previstas para começar em 23 de fevereiro, as provas-ensaio foram adiadas devido às tempestades que atingiram várias zonas do país no início daquele mês.

O novo calendário das provas-ensaio arranca hoje com a prova de Inglês para os alunos do 6.º ano, que dois dias depois fazem a de Inglês (dia 16) e a 20 de abril a de Matemática.

Os alunos do 4.º ano realizam a prova de Português em 15 de abril, seguindo-se a de Matemática (17 de abril).

Já os alunos do 9.º ano vão realizar o teste para o exame nacional de Português em 21 de abril e o teste para Matemática em 23 de abril.

Estas provas em formato digital servem para garantir que as escolas estão preparadas para a época de avaliação externa, que começa no final de maio, e que os alunos estão familiarizados com a plataforma que irão depois usar nas oficiais.

Este ano, as provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA) dos 4.º e 6.º anos realizam-se entre 27 de maio e 09 de junho, e as provas finais do 9.º ano estão marcadas para 17 de junho (Português) e 22 de junho (Matemática).

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