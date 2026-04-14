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Provas-ensaio: escolas de Leiria e Marinha Grande com problemas na internet

14 abr, 2026 - 14:51 • Fátima Casanova

O ministro da Educação garante que este primeiro dia de provas-ensaio está a decorrer com normalidade. Admite alguns problemas de conectividade, mas garante que colocou técnicos informáticos em várias escolas, em especial nas regiões afetadas pelos temporais de janeiro e fevereiro.

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As provas-ensaio arrancaram esta terça-feira depois de terem sido adiadas por causa das tempestades, que assolaram o país.

Neste primeiro dia, de acordo com o calendário, decorreu a prova de inglês para os alunos do 6º ano do Ensino Básico.

Em declarações aos jornalistas, em Faro, o ministro da Educação disse que as provas-ensaio estão a decorrer com normalidade e “das 74 mil provas, 70 mil, ao meio-dia, já estavam concluídas”.

Fernando Alexandre garantiu que a tutela está a “acompanhar escola a escola” e admitiu que “há situações que preocupam em particular, como Leiria, Marinha Grande, que foram as zonas mais afetadas pela tempestade (Kristin) e tem havido dificuldades em restabelecer a conectividade”.

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O ministro garantiu que estes casos estão a ser acompanhados com atenção, com técnicos informáticos em várias escolas.

Fernando Alexandre lembrou que “estas são ensaio precisamente para detetarmos as fragilidades e o reforço das situações em que ainda não estão reunidas a totalidade das condições”.

O governante concluiu dizendo que “quando forem as provas a sério, tem de correr absolutamente tudo bem”.

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