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- 14 abr, 2026
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Crime
PSP de Leiria detém avô condenado por abuso sexual de duas netas
14 abr, 2026 - 09:44 • Olímpia Mairos
Homem de 72 anos vai cumprir pena de prisão efetiva de quatro anos e seis meses por crimes cometidos em contexto familiar, desde 2023.
Um homem de 72 anos foi detido pelo Polícia de Segurança Pública (PSP), em Leiria, para cumprimento de uma pena de prisão efetiva de quatro anos e seis meses por abuso sexual de crianças agravado.
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Em comunicado, o Comando Distrital de Leiria da PSP adianta que a detenção ocorreu no dia 10 de abril, “através da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial de Leiria”, dando cumprimento a “um mandado de detenção para cumprimento de pena de 4 anos e 6 meses de prisão efetiva”.
Segundo a mesma nota, a condenação resulta de uma decisão judicial de 2025, transitada em julgado em fevereiro de 2026, relacionada com factos ocorridos desde 2023.
Os crimes ocorreram em contexto familiar, sendo o suspeito avô de duas vítimas, “crianças de 9 e 10 anos de idade”. De acordo com a PSP, os abusos tinham lugar na residência do homem, durante visitas familiares, onde “adotava comportamentos de natureza exibicionista perante as menores, de forma reiterada”.
A investigação apurou ainda que o arguido “aproveitava momentos de proximidade para expor o seu órgão sexual às vítimas e induzir comportamentos inadequados”, recorrendo a “mecanismos de manipulação psicológica que dificultaram a perceção da gravidade dos atos por parte das crianças”.
O caso começou a ganhar contornos mais claros quando um dos progenitores surpreendeu o homem em flagrante. Até então, uma das menores “manifestava relutância em permanecer na residência dos avós, evidenciando sinais de desconforto e inquietação”, sem conseguir explicar concretamente a origem desse comportamento.
Após a detenção, o homem foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Leiria, onde irá cumprir a pena.
No mesmo comunicado, a PSP sublinha que “reafirma o seu compromisso na proteção das vítimas, em especial das mais vulneráveis”, atuando de forma firme na prevenção e repressão de crimes desta natureza, contribuindo para a salvaguarda da integridade física e emocional das crianças e para o reforço da segurança da comunidade.
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