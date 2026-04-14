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PSP de Leiria detém avô condenado por abuso sexual de duas netas

14 abr, 2026 - 09:44 • Olímpia Mairos

Homem de 72 anos vai cumprir pena de prisão efetiva de quatro anos e seis meses por crimes cometidos em contexto familiar, desde 2023.

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Um homem de 72 anos foi detido pelo Polícia de Segurança Pública (PSP), em Leiria, para cumprimento de uma pena de prisão efetiva de quatro anos e seis meses por abuso sexual de crianças agravado.

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Em comunicado, o Comando Distrital de Leiria da PSP adianta que a detenção ocorreu no dia 10 de abril, “através da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial de Leiria”, dando cumprimento a “um mandado de detenção para cumprimento de pena de 4 anos e 6 meses de prisão efetiva”.

Segundo a mesma nota, a condenação resulta de uma decisão judicial de 2025, transitada em julgado em fevereiro de 2026, relacionada com factos ocorridos desde 2023.

Os crimes ocorreram em contexto familiar, sendo o suspeito avô de duas vítimas, “crianças de 9 e 10 anos de idade”. De acordo com a PSP, os abusos tinham lugar na residência do homem, durante visitas familiares, onde “adotava comportamentos de natureza exibicionista perante as menores, de forma reiterada”.

A investigação apurou ainda que o arguido “aproveitava momentos de proximidade para expor o seu órgão sexual às vítimas e induzir comportamentos inadequados”, recorrendo a “mecanismos de manipulação psicológica que dificultaram a perceção da gravidade dos atos por parte das crianças”.

O caso começou a ganhar contornos mais claros quando um dos progenitores surpreendeu o homem em flagrante. Até então, uma das menores “manifestava relutância em permanecer na residência dos avós, evidenciando sinais de desconforto e inquietação”, sem conseguir explicar concretamente a origem desse comportamento.

Após a detenção, o homem foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Leiria, onde irá cumprir a pena.

No mesmo comunicado, a PSP sublinha que “reafirma o seu compromisso na proteção das vítimas, em especial das mais vulneráveis”, atuando de forma firme na prevenção e repressão de crimes desta natureza, contribuindo para a salvaguarda da integridade física e emocional das crianças e para o reforço da segurança da comunidade.

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