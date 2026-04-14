- Noticiário das 19h
- 14 abr, 2026
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PSP diz que suspensão de dados biométricos nos aeroportos não comprometeu segurança nas fronteiras
14 abr, 2026 - 19:31 • Redação
Suspensão da recolha de dados biométricos de estrangeiros fora da União Europeia ocorre desde 10 de abril em períodos de maior espera. Comissão Europeia considera normais os constrangimentos, mas diz que a resposta cabe aos Estados-membros.
A PSP assegura que a suspensão temporária da recolha de dados biométricos de estrangeiros de fora da União Europeia, aplicada nos aeroportos portugueses quando o tempo de espera ultrapassa os 40 minutos, não compromete a segurança nas fronteiras aéreas.
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Segundo a polícia, esta solução tem sido adotada desde o passado dia 10, incluindo no último fim de semana e durante o dia de ontem, sempre que os tempos de espera excedem aquele limite.
“Toda a verificação documental que é feita continua a ser feita de forma automatizada. Portanto, o sistema está em uso”, disse Sérgio Soares, porta-voz da PSP.
Sérgio Soares explicou que a interrupção tem incidido apenas sobre a recolha de imagem facial e de impressões digitais, em momentos concretos, nomeadamente no sábado, no domingo e na segunda-feira.
“Todo o controlo da fronteira, portanto, a verificação e eventual fraude, então, se a pessoa tem condições de entrada ou de saída do território nacional, se tem um mandato de detenção pendente, portanto, todos os protocolos de segurança na fronteira estão a ser cumpridos”, afirmou Sérgio Soares.
A PSP sustenta, assim, que a medida está prevista e que não acarreta riscos para o controlo fronteiriço, mantendo-se em funcionamento os mecanismos automáticos de verificação documental e de segurança.
Também esta terça-feira, a Comissão Europeia considerou normal que existam constrangimentos na implementação do novo sistema de controlo fronteiriço da União Europeia.
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