PSP diz que suspensão de dados biométricos nos aeroportos não comprometeu segurança nas fronteiras

A PSP assegura que a suspensão temporária da recolha de dados biométricos de estrangeiros de fora da União Europeia, aplicada nos aeroportos portugueses quando o tempo de espera ultrapassa os 40 minutos, não compromete a segurança nas fronteiras aéreas.

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Segundo a polícia, esta solução tem sido adotada desde o passado dia 10, incluindo no último fim de semana e durante o dia de ontem, sempre que os tempos de espera excedem aquele limite.

“Toda a verificação documental que é feita continua a ser feita de forma automatizada. Portanto, o sistema está em uso”, disse Sérgio Soares, porta-voz da PSP.

Sérgio Soares explicou que a interrupção tem incidido apenas sobre a recolha de imagem facial e de impressões digitais, em momentos concretos, nomeadamente no sábado, no domingo e na segunda-feira.

“Todo o controlo da fronteira, portanto, a verificação e eventual fraude, então, se a pessoa tem condições de entrada ou de saída do território nacional, se tem um mandato de detenção pendente, portanto, todos os protocolos de segurança na fronteira estão a ser cumpridos”, afirmou Sérgio Soares.

A PSP sustenta, assim, que a medida está prevista e que não acarreta riscos para o controlo fronteiriço, mantendo-se em funcionamento os mecanismos automáticos de verificação documental e de segurança.

Também esta terça-feira, a Comissão Europeia considerou normal que existam constrangimentos na implementação do novo sistema de controlo fronteiriço da União Europeia.