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Túnel da Avenida João XXI em Lisboa fecha para obras. Vão durar dois anos
14 abr, 2026 - 10:19 • Lusa
Intervenção foi adjudicada em 2022, mas só agora vai começar. Túnel foi inagurado há quase 30 anos.
O túnel da Avenida João XXI, em Lisboa, vai fechar esta terça-feira para obras de reforço da segurança, que devem durar dois anos, indicou a Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL).
Em comunicado, a EMEL informou na semana passada que as obras pretendem tornar aquela infraestrutura mais segura, melhorar a proteção contra incêndios e promover uma mobilidade mais segura para todos. De acordo com a empresa, prevê-se que as obras no túnel durem 720 dias (perto de dois anos).
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Esta reabilitação, que representa um investimento de 7,6 milhões de euros (incluído IVA), foi aprovada por unanimidade em reunião da Câmara Municipal em 2021 e adjudicada em 2022, mas só agora vai arrancar.
Segundo o documento aprovado em 2021, serão reabilitadas todas as infraestruturas do túnel (AVAC, redes de águas, de incêndios, de drenagem de águas residuais e pluviais), a zona que integra o posto de controlo, a sala do grupo gerador, o posto de transformação e a saída de emergência da Avenida de Roma.
Está ainda prevista "a criação de uma nova saída de emergência no cruzamento da Avenida João XXI e a Avenida de Roma".
Inaugurado em 1997, o túnel da Avenida João XXI liga o Campo Pequeno à Avenida Afonso Costa, no Areeiro, com uma extensão aproximada de 1.490 metros.
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