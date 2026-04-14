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Um morto e dois feridos graves em despiste perto de Monforte

14 abr, 2026 - 08:24 • Lusa

O alerta para o acidente foi dado às 7h00.

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[notícia atualizada às 9h15]

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas com gravidade na sequência do despiste de um veículo ligeiro na Estrada Nacional 243 entre Monforte e Fronteira.

O despiste terá ocorrido por volta das 7h00.

Fonte do Comando Sub-Regional do Alto Alentejo adiantou à Lusa que no acidente, cujo alerta foi dado às 07h01, duas outras pessoas sofreram ferimentos ligeiros.

"As vítimas foram transportadas ao Hospital de Portalegre", indicou ainda a mesma fonte.

ÀS 8h00, estavam no local 24 operacionais - Bombeiros de Monforte, Portalegre, Arronches e Sousel, GNR e Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Portalegre -, com o apoio de 11 veículos.

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