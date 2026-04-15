Associação diz que operadoras "vão o mais longe que podem" no combate ao cibercrime

O secretário-geral da Associação de Operadores de Comunicações Eletrónicas (APRITEL), Pedro Mota Soares afirma que os operadores "não podem fazer mais" no combate ao cibercrime.

A APRITEL reage, assim, às declarações do coordenador da unidade de combate ao cibercrime da Polícia Judiciária, José Ribeiro, que, em declarações ao podcast da Renascença "Direito à Justiça", defendeu que as empresas de telecomunicações podiam ir mais além no combate ao cibercrime, uma vez que não comunicam às autoridades todas as informações suspeitas de que dispõem.

À Renascença, Pedro Mota Soares garante que está a ser levada a cabo uma "colaboração muito robusta com a justiça, que implica um grande investimento na qualidade e na resiliência das redes, por todos os operadores sem exceção".

Ainda assim, Mota Soares admite que poder-se-ia ir mais além, mas há algo que impede que isso aconteça: os limites impostos pela lei. "Dentro do quadro legal, vamos o mais longe que podemos. Os operadores hoje não podem, por exemplo, bloquear chamadas, anonimizar chamadas dentro do quadro legal que existe."

O secretário geral da associação que representa as principais empresas de telecomunicações em Portugal (NOS, Vodafone e Altice) sublinha que existem "propostas de alteração desse mesmo quadro legislativo", com as quais a associação está "completamente disponível para colaborar".

"Gostaríamos de poder ir mais longe, mas isso, como é óbvio, necessita de um novo enquadramento legal que esperemos que seja possível encontrar", remata.