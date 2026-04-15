Autarca de Santiago do Cacém: Urgência regional da Península de Setúbal tem defeitos, mas "peca por tardia"

O presidente da Câmara de Santiago do Cacém considera, esta terça-feira, que "peca por tardia" a concentração de servoços de Ginecologia e Obstetrícia da Península de Setúbal no Hospital de São Bernardo, para fazer face à falta de profissionais no Serviço Nacional de Saúde.

A partir desta quarta-feira, os utentes de Alcácer do Sal, Grândola, Palmela, Santiago do Cacém, Sesimbra e Sines a estar obrigados a dirigir-se ao Hospital de São Bernardo, em Setúbal, de acordo com o site do SNS.

À Renascença, depois de ter consultado o delegado de saúde da região, o autarca admite que a medida deveria ter sido tomada mais cedo, uma vez que nos moldes atuais, os utentes não podem contar com os serviços.

"A Autoridade de Saúde pensa que peca por algo tardia a esta reorganização, porque, não havendo os recursos e sabendo da fuga de médicos desta especialidade que existe para o Hospital de São Bernardo, é bom que existam estas urgências", diz.

Apesar de apontar defeitos à medida, o autarca diz que "ainda assim é melhor do que como era antes", uma vez que "os pacientes tinham que ir para Beja, para Setúbal ou para Lisboa e, às vezes, com alguma incerteza".

É precisamente na área de influência desta novo polo de urgência regional que reside a crítica de Bruno Pereira, que salienta que, com a introdução da nova medida há utentes que terão de percorrer distâncias "na ordem dos 150 quilómetros", no caso de Odemira.

"É dado um passo, a distância devia ser mais curta", denota.



Com esma medida, o ministério da Saúde quer "garantir maior segurança clínica e previsibilidade no acesso" aos cuidados de saúde, "reduzindo a ansiedade das famílias e o risco clínico para as mães e para os bebés", adianta na nota publicada na página da internet.