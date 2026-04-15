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Cabaz alimentar atinge novo máximo de 259,52 euros

15 abr, 2026 - 16:48 • Lusa

Apesar do preço do cabaz alimentar não ter subido de forma tão acentuada como na semana anterior (quase três euros), o valor desta semana volta a ser o mais elevado de sempre.

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O cabaz essencial de 63 produtos, monitorizado pela Deco PROteste, atingiu esta semana um novo máximo de 259,52 euros, mais 1,57 euros face à semana anterior, foi anunciado.

"O cabaz alimentar monitorizado pela DECO PROteste custa esta semana 259,52 euros, o que representa um aumento de 1,57 euros face à semana anterior. Apesar do preço do cabaz alimentar não ter subido de forma tão acentuada como na semana anterior (quase três euros), o valor desta semana volta a ser o mais elevado de sempre desde que a organização de defesa do consumidor iniciou esta análise, em 2022", indicou, em comunicado.

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A cesta alimentar inclui carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe.

Entre outros, são considerados produtos como peru, frango, carapau, pescada, cebola, batata, cenoura, banana, maçã, laranja, arroz, esparguete, açúcar, fiambre, leite, queijo e manteiga.

Há um ano era possível comprar os mesmos produtos por menos 22,65 euros.

Na última semana, o pão de forma (12%), as cebolas (11%) e a alface frisada (8%) foram os produtos que mais encareceram.

Já em relação ao ano passado, as maiores subidas de preços verificaram-se em produtos como a couve-coração (49%), o carapau (48%) e os brócolos (47%).

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