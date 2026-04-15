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Detido em Lisboa por roubo cometido no Brasil

15 abr, 2026 - 14:23 • Olímpia Mairos

Suspeito, de 33 anos, foi localizado pela PJ e tinha mandado de detenção internacional por crime cometido em Minas Gerais.

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Um cidadão estrangeiro foi detido esta quarta-feira em Lisboa pela Polícia Judiciária (PJ), no cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades do Brasil, por um crime de roubo cometido em 2014.

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Em comunicado, a PJ refere que a detenção foi realizada através da Unidade de Informação Criminal, acrescentando que “os factos ocorreram em junho de 2014, na cidade de Ipatinga, no Estado de Minas Gerais”.

De acordo com a nota, o suspeito “em conluio com um cúmplice, agindo livre e de forma consciente, aproximou-se da vítima e, através de violência física, roubou um telemóvel de valor elevado”.

O homem foi, entretanto, condenado no Brasil a quatro anos e 11 meses de prisão.

A Polícia Judiciária adianta ainda que o detido, de 33 anos, “está legal em território nacional, onde se encontra há cerca de oito anos a viver com a mulher e um filho”.

O suspeito será agora presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação das medidas de coação.

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