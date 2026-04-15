Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 15 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Estudante universitário detido por burla de 73 mil euros para sustentar vício do jogo

15 abr, 2026 - 10:07 • Olímpia Mairos

Jovem de 25 anos enganava colegas com falsos investimentos, usando documentos forjados e desviando dinheiro para apostas online.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, deteve um homem de 25 anos, suspeito de vários crimes de burla e falsidade informática, que terão causado prejuízos de cerca de 73 mil euros a várias vítimas.

Segundo comunicado da PJ, o suspeito “é presumível autor de quatro crimes de burla qualificada, dois crimes de burla simples e um número indeterminado de crimes de falsidade informática”, praticados desde junho de 2025.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a investigação, o jovem — estudante universitário — estabelecia relações de confiança com colegas, apresentando-lhes oportunidades de investimento através da plataforma financeira “Wise”, prometendo elevada rentabilidade e garantia de reembolso do capital investido.

As vítimas acabavam por entregar quantias avultadas, sendo depois enganadas com documentos forjados de entidades financeiras, que serviam para justificar atrasos nos pagamentos, alegando bloqueios bancários inexistentes.

A PJ explica que “através deste modus operandi, o suspeito apropriava-se dos montantes entregues”, utilizando o dinheiro para despesas pessoais, sobretudo em plataformas de apostas online. O crime estará ligado a uma grave adição ao jogo.

Durante as buscas domiciliárias, foram recolhidas provas que indicam a continuidade da atividade criminosa e a existência de novas vítimas, incluindo uma lesada em mais de 20 mil euros.

O detido será presente ao Tribunal de Barcelos para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.

A PJ alerta para este tipo de esquemas, destacando a importância de desconfiar de promessas de lucros fáceis e garantidos e de verificar sempre a credibilidade das plataformas de investimento.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 15 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Não sou político, falo do Evangelho”. Papa diz que não debate com Trump

“Não sou político, falo do Evangelho”. Papa diz que não debate com Trump

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

Astronautas da Artemis II regressam à Terra

Astronautas da Artemis II regressam à Terra

Augusto Fraga já tinha o final de "Rabo de Peixe" em mente

Augusto Fraga já tinha o final de "Rabo de Peixe" em m(...)

Jerusalém. Locais sagrados reabrem após 40 dias fechados

Jerusalém. Locais sagrados reabrem após 40 dias fechad(...)