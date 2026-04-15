Estudante universitário detido por burla de 73 mil euros para sustentar vício do jogo

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, deteve um homem de 25 anos, suspeito de vários crimes de burla e falsidade informática, que terão causado prejuízos de cerca de 73 mil euros a várias vítimas.

Segundo comunicado da PJ, o suspeito “é presumível autor de quatro crimes de burla qualificada, dois crimes de burla simples e um número indeterminado de crimes de falsidade informática”, praticados desde junho de 2025.

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De acordo com a investigação, o jovem — estudante universitário — estabelecia relações de confiança com colegas, apresentando-lhes oportunidades de investimento através da plataforma financeira “Wise”, prometendo elevada rentabilidade e garantia de reembolso do capital investido.

As vítimas acabavam por entregar quantias avultadas, sendo depois enganadas com documentos forjados de entidades financeiras, que serviam para justificar atrasos nos pagamentos, alegando bloqueios bancários inexistentes.

A PJ explica que “através deste modus operandi, o suspeito apropriava-se dos montantes entregues”, utilizando o dinheiro para despesas pessoais, sobretudo em plataformas de apostas online. O crime estará ligado a uma grave adição ao jogo.

Durante as buscas domiciliárias, foram recolhidas provas que indicam a continuidade da atividade criminosa e a existência de novas vítimas, incluindo uma lesada em mais de 20 mil euros.

O detido será presente ao Tribunal de Barcelos para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.

A PJ alerta para este tipo de esquemas, destacando a importância de desconfiar de promessas de lucros fáceis e garantidos e de verificar sempre a credibilidade das plataformas de investimento.