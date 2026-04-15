Fiscalização Rodoviária da GNR. 1300 militares passam a ter outro comando

A GNR vai reabilitar a forma de comando que era usada na Brigada de Trânsito, extinta em 2007. O número de militares, para já, mantém-se, mas a organização volta a mudar.

Ao todo, nesta altura são 1300 os militares, distribuídos por 25 destacamentos de norte a sul do país. Com a extinção da antiga Brigada de Trânsito, o comando do trânsito feito pela Guarda Nacional Republicana foi reorganizado e passaram a existir duas unidades nacionais de trânsito e 23 destacamentos, espalhados por 18 capitais de distrito.

Deixou de existir um comando nacional único e coordenado, para uma maior divisão na forma de controlo do tráfego e infrações rodoviárias.

Ao que a Renascença apurou junto de fonte conhecedora do processo, passará a existir um único comando nacional que emitirá ordens e linhas de trabalho, prevenção e fiscalização a nível nacional, existindo também comandos regionais (deverão ser cinco) que irão supervisionar os comandos locais, numa missão mais coordenada e integrada, por forma a ter uma ação unânime e concertada no terreno.

Não desaparecem as atuais funções e responsabilidades da GNR ligadas ao trânsito, nem está previsto um reforço extra de meios para colocar o novo plano no terreno.

Quando terminou, a Brigada de Trânsito contava com cerca de 2.300 militares e hoje, contas feitas às várias unidades, há apenas 1.300 militares. A estes devem-se juntar aqueles que terminem com sucesso uma formação que está em curso na escola da GNR em Queluz, um curso que está a ser frequentado por 70 candidatos.