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Homem morre em capotamento de trator em Leiria
15 abr, 2026 - 20:24 • Lusa
Fonte dos bombeiros afirmou que a vítima mortal, o condutor do trator, tinha 77 anos.
Um homem de 77 anos morreu esta quarta-feira quando o trator que conduzia capotou em São Romão, Leiria, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil.
Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria, o alerta para o acidente chegou às autoridades às 14h52.
Ao local acorreram meios dos Bombeiros Sapadores de Leiria, Polícia de Segurança Pública e Instituto Nacional de Emergência Médica.
Fonte dos bombeiros afirmou à Lusa que a vítima mortal, o condutor do trator, tinha 77 anos.
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