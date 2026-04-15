Paredes. Incêndio em silo de fábrica de móveis entra em fase de rescaldo

O incêndio que deflagrou num silo de serrim numa fábrica de móveis em Vandoma, no concelho de Paredes, entrou em fase de rescaldo cerca das 18h00, revelou à Lusa o comandante dos bombeiros de Baltar, José Freitas.

"Na próxima meia hora os meios no local irão desmobilizar", acrescentou o graduado às 18h05, estimando ter sido retirada "mais de uma tonelada de serrim do silo".

Ainda segundo José Freitas, o silo "ficou inoperacional", não tendo, contudo, "o fogo atingido o resto da fábrica".

O comandante afirmou desconhecer a origem do incêndio que teve início pelas 14h40 e do qual não resultaram feridos.

No combate às chamas, segundo o Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, estiveram bombeiros de Paredes, Lordelo, Baltar e Cête.