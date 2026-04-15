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Paredes. Incêndio em silo de fábrica de móveis entra em fase de rescaldo
15 abr, 2026 - 18:23 • Lusa
O silo "ficou inoperacional", não tendo, contudo, "o fogo atingido o resto da fábrica".
O incêndio que deflagrou num silo de serrim numa fábrica de móveis em Vandoma, no concelho de Paredes, entrou em fase de rescaldo cerca das 18h00, revelou à Lusa o comandante dos bombeiros de Baltar, José Freitas.
"Na próxima meia hora os meios no local irão desmobilizar", acrescentou o graduado às 18h05, estimando ter sido retirada "mais de uma tonelada de serrim do silo".
Ainda segundo José Freitas, o silo "ficou inoperacional", não tendo, contudo, "o fogo atingido o resto da fábrica".
O comandante afirmou desconhecer a origem do incêndio que teve início pelas 14h40 e do qual não resultaram feridos.
No combate às chamas, segundo o Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, estiveram bombeiros de Paredes, Lordelo, Baltar e Cête.
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