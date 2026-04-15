O Presidente do Tribunal Constitucional diz que não é urgente rever a Constituição. Esta quarta-feira, em Lisboa, num colóquio na Fundação Gulbenkian, José João Abrantes foi claro em relação a um eventual processo de revisão constitucional. "Não é urgente uma revisão constitucional", disse, "muito menos com conteúdos que algumas vozes por aí têm apregoado". Uma coisa, esclareceu o juiz que preside ao Tribunal Constitucional, seria "a introdução de algumas alterações cirúrgicas" relacionadas "com a situação sanitária, os metadados ou a tutela penal dos animais", outra "é trazer para a lei fundamental aspetos que diminuam o consenso constitucional".

Assim, recusa a introdução de aspetos que reduzam o consenso em torno da Constituição. José João Abrantes avisa ainda o poder politico que deve respeitar a separação de poderes e as garantias dos cidadão: "A separação de poderes é um valor igualmente importante para a democracia e é assim desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789", acrescentou. Além disso, o juiz presidente do TC diz ainda que a legitimidade democrática não vem apenas do voto. "Recentemente, têm-se ouvido vozes a dizer que o Tribunal Constitucional não pode contrariar aquilo em que o povo votou e há mesmo quem questione que sentido faz a decisão de um tribunal de 13 de juízes prevalecer sobre uma maioria de deputados eleitos. Essas vozes esquecem que a legitimidade democrática não vem unicamente do voto", argumentou José João Abrantes.

