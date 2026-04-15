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Sete detidos em Odemira com mais de 200 doses de droga apreendidas

15 abr, 2026 - 11:49 • Olímpia Mairos

GNR desmantela rede de tráfico após investigação de um ano.

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O Comando Territorial de Beja da GNR deteve cinco homens e duas mulheres, com idades entre os 25 e os 50 anos, por suspeitas de tráfico de estupefacientes, no concelho de Odemira.

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Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana explica que as detenções ocorreram no dia 14 de abril, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Odemira, na sequência de “uma investigação por tráfico de estupefacientes que durava há cerca de um ano”.

Segundo a GNR, a operação permitiu “identificar e desmantelar uma rede criminosa de venda de produto estupefaciente que operava na região de Odemira”.

Durante a ação policial, foram cumpridos “sete mandados de detenção e oito mandados de busca, duas domiciliárias e seis em veículos”, o que resultou na detenção dos suspeitos e na apreensão de diverso material.

Entre os itens apreendidos estão 145 doses de cocaína e 102 doses de haxixe, além de telemóveis, computadores, dinheiro e material utilizado no embalamento de droga. As autoridades apreenderam ainda uma arma branca, vulgarmente designada por faca butterfly.

A GNR detalha que foram ainda recolhidos “diversos elementos relacionados com a atividade criminosa, incluindo balanças de precisão e dispositivos de armazenamento digital”.

Os detidos foram constituídos arguidos e serão presentes esta quarta-feira ao Tribunal Judicial de Odemira para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

A operação contou com o reforço do Grupo de Intervenção de Ordem Pública da Unidade de Intervenção.

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