Suspeito de tentativa de homicídio no Campo Grande fica em prisão preventiva após extradição

Um jovem de 19 anos, suspeito de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, ficou em prisão preventiva após ter sido extraditado do Luxemburgo para Portugal, confirmou a Polícia Judiciária.

Em comunicado, a PJ explica que o suspeito está “fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, juntamente com mais três suspeitos”, num caso ocorrido na zona do Campo Grande, em Lisboa, a 13 de outubro de 2024.

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Segundo as autoridades, os factos tiveram lugar “num contexto de conflitos e rivalidades entre dois grupos de jovens”, tendo a vítima, um jovem de 17 anos, sido “perseguida, alvejada a tiro e seguidamente esfaqueada”. O ataque provocou “ferimentos muito graves que colocaram a sua vida em perigo e lhe causaram sequelas”.

Após o crime, o suspeito fugiu para o estrangeiro, tendo sido localizado no Luxemburgo, onde foi detido a 2 de fevereiro. A extradição foi realizada na sequência de um mandado de detenção europeu emitido pelo DIAP de Lisboa.

A investigação da PJ permitiu “a obtenção de robustos elementos de prova” e a identificação dos quatro suspeitos envolvidos. Dois já tinham sido detidos anteriormente, tendo o quarto elemento sido localizado e detido após a cooperação com as autoridades luxemburguesas.

Depois do primeiro interrogatório judicial, foi aplicada a medida de coação mais gravosa — prisão preventiva — a todos os arguidos.