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Suspeito de tentativa de homicídio no Campo Grande fica em prisão preventiva após extradição

15 abr, 2026 - 14:10 • Olímpia Mairos

Jovem de 19 anos estava em fuga no Luxemburgo e é um dos quatro suspeitos de um ataque a tiro e à faca que deixou um menor em estado grave, na zona do Campo Grande, em Lisboa.

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Um jovem de 19 anos, suspeito de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, ficou em prisão preventiva após ter sido extraditado do Luxemburgo para Portugal, confirmou a Polícia Judiciária.

Em comunicado, a PJ explica que o suspeito está “fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, juntamente com mais três suspeitos”, num caso ocorrido na zona do Campo Grande, em Lisboa, a 13 de outubro de 2024.

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Segundo as autoridades, os factos tiveram lugar “num contexto de conflitos e rivalidades entre dois grupos de jovens”, tendo a vítima, um jovem de 17 anos, sido “perseguida, alvejada a tiro e seguidamente esfaqueada”. O ataque provocou “ferimentos muito graves que colocaram a sua vida em perigo e lhe causaram sequelas”.

Após o crime, o suspeito fugiu para o estrangeiro, tendo sido localizado no Luxemburgo, onde foi detido a 2 de fevereiro. A extradição foi realizada na sequência de um mandado de detenção europeu emitido pelo DIAP de Lisboa.

A investigação da PJ permitiu “a obtenção de robustos elementos de prova” e a identificação dos quatro suspeitos envolvidos. Dois já tinham sido detidos anteriormente, tendo o quarto elemento sido localizado e detido após a cooperação com as autoridades luxemburguesas.

Depois do primeiro interrogatório judicial, foi aplicada a medida de coação mais gravosa — prisão preventiva — a todos os arguidos.

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