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Urgência regional da Península de Setúbal entra em funcionamento esta quarta-feira
15 abr, 2026 - 05:37 • Lusa
A urgência centralizada vai funcionar em dois polos, um no Hospital Garcia de Orta, em Almada, outro no Hospital de São Bernardo, em Setúbal.
A urgência regional de ginecologia e obstetrícia da Península de Setúbal, a segunda do país no âmbito deste novo modelo, entra em funcionamento esta quarta-feira, para responder à falta de profissionais de saúde nesta especialidade.
A urgência centralizada vai funcionar a partir das 09:00 desta quarta-feira em dois polos, um no Hospital Garcia de Orta, em Almada, e outro no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, com a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, a considerar que esta é uma solução que vai garantir previsibilidade e segurança às utentes.
A criação de urgências regionais foi uma das formas encontradas pelo Ministério da Saúde para minimizar os constrangimentos dos serviços de urgência de obstetrícia, devido à carência de médicos suficientes para preencher as escalas, e que têm sido mais evidentes na Península de Setúbal.
O hospital-sede da urgência regional de ginecologia e obstetrícia da Península de Setúbal, que tem apoio perinatal diferenciado, é o Garcia de Orta, cabendo ao Hospital de São Bernardo assegurar o serviço de urgência para a população da sua área de influência - Setúbal, Alcácer do Sal, Grândola, Palmela, Santiago do Cacém, Sesimbra e Sines.
A urgência do Hospital do Barreiro encerra, mas a Direção Executiva do SNS assegurou que a maternidade vai continuar a funcionar.
Este modelo é uma solução excecional em que duas ou mais unidades locais de saúde (ULS) próximas concentram o atendimento de urgência num único hospital, quando não é possível manter urgências a funcionar em todas ao mesmo tempo. A proximidade é considerada quando a distância entre ULS é até 60 quilómetros.
Esta é a segunda urgência regional a abrir portas, depois de uma solução idêntica ter sido adotada a partir de 16 de março no Hospital de Loures, no âmbito de um novo modelo que tem motivado a contestação de autarcas e representantes dos utentes.
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