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Vereadora diz que hoje "é dia triste para o Barreiro" com fecho da urgência de ginecologia

15 abr, 2026 - 16:29 • Lusa

Encerramento da urgência no Barreiro é considerado um retrocesso nos direitos das mulheres e da saúde, com serviços agora concentrados noutros hospitais da região.

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A vereadora da saúde da Câmara Municipal do Barreiro considerou que esta quarta-feira "é um dia triste" para o município, face ao encerramento da urgência de ginecologia e obstetrícia no hospital da cidade, e que a autarquia lutará para reverter.

"É um dia triste e que pretendemos reverter", disse Sara Ferreira, vereadora com o pelouro da saúde, adiantando que a decisão tomada pelo Governo "é uma grande perda para a região" e "um retrocesso nos direitos das mulheres, nos direitos da saúde e nos direitos da saúde materna".

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Sara Ferreira adiantou que o município do Barreiro não aceita esta decisão e que vai continuar a envidar esforços para a reverter.

A partir de hoje, o Hospital Nossa Senhora do Rosário Barreiro, no Barreiro, que pertence à Unidade Local de Saúde Arco Ribeirinho, deixou de ter urgência de ginecologia e de obstetrícia, com a entrada em funcionamento da urgência regional de ginecologia e obstetrícia da Península de Setúbal, a segunda do país no âmbito deste novo modelo.

O hospital do Barreiro tem como área de influência os concelhos do Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete.

Segundo estatísticas da Pordata, os quatro concelhos da área de influência do hospital têm atualmente 232.604 habitantes e a população da região da Península de Setúbal, segundo dados de 2023 do Instituto Nacional de Estatística, é uma das mais populosas do país, com 834.599 habitantes distribuídos por nove concelhos.

A urgência centralizada vai funcionar em dois polos, um no Hospital Garcia de Orta, em Almada, e outro no Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

O hospital-sede da urgência regional, com apoio perinatal diferenciado, é o Garcia de Orta, cabendo ao Hospital de São Bernardo assegurar o serviço de urgência para a sua área de influência.

Esta é a segunda urgência regional a abrir, depois de uma solução idêntica ter sido adotada em 16 de março no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, num modelo que tem gerado contestação de autarcas e representantes dos utentes.

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