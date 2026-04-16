Amnistia Internacional pede ao Governo que recuse uso das Lajes pelos EUA

A organização não governamental (ONG) Amnistia Internacional pediu esta quinta-feira ao Governo português que recuse o uso norte-americano da base das Lajes, nos Açores, para ações de guerra contra o Irão e lançou uma petição pública nesse sentido.

Em comunicado, aquela instituição de defesa dos Direitos Humanos defende que Portugal deve "cessar urgentemente qualquer apoio militar aos Estados Unidos (EUA) que possa tornar possíveis quaisquer violações do direito internacional, incluindo crimes de guerra".

"Portugal pode estar a violar os seus compromissos internacionais, ao permitir reiteradamente a utilização da base das Lajes para qualquer operação militar, direta ou indiretamente relacionada com os ataques verificados, sem que o Governo português consiga assegurar que não foram cometidos crimes com o uso das aeronaves e do material que passou pela ilha Terceira, nos Açores", lê-se.

A Amnistia Internacional (AI) dirige-se diretamente ao executivo da Aliança Democrática (PSD/CDS-PP), liderado por Luís Montenegro, pedindo que "recuse a disponibilização da Base das Lajes e do espaço aéreo nacional para apoiar operações militares norte-americanas no Irão, e no quadro do atual acordo bilateral com os EUA".

A suspensão imediata das "transferências de armas para qualquer parte envolvida no conflito atual, incluindo a facilitação dessas transferências de armas por parte dos EUA ao seu aliado Israel" é outra exigência da ONG.

Os responsáveis da AI pedem também que o Governo português "defenda e vote favoravelmente a suspensão do acordo de Associação União Europeia-Israel" e "denuncie publicamente as violações do direito internacional quando estas ocorrerem, independentemente se cometidas por um aliado como os EUA".