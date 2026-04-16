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Atenção: IP3 e IC6 condicionados na noite de sexta-feira para sábado
16 abr, 2026 - 15:46 • Lusa
O trânsito vai estar condicionado para desmantelamento de pórticos de sinalização, anunciou a Estradas de Portugal (IP).
O trânsito vai estar condicionado na noite de sexta-feira para sábado no Itinerário Principal 3 (IP3) e Itinerário Complementar 6 (IC6) para desmantelamento de pórticos de sinalização, anunciou esta quinta-feira a Estradas de Portugal (IP).
Em comunicado, aquele organismo adiantou que vão ser desmantelados os pórticos de sinalização localizados ao quilómetro 43,258 do IP3 (sentido Coimbra/Viseu) e ao quilómetro 0,291 do IC6 (sentido Arganil/Penacova).
"De modo a minimizar os impactos na circulação, os trabalhos decorrem em período noturno, entre as 22:00 do dia 17 de abril e as 06h00 do dia 18 de abril", lê-se na nota.
No entanto, para a execução dos trabalhos a IP salientou que é necessário "proceder ao condicionamento do trânsito, com interrupções pontuais da circulação nos locais referidos".
"A zona de trabalhos e os respetivos condicionamentos estarão devidamente sinalizados e serão acompanhados pelas equipas do Destacamento de Trânsito da GNR do distrito de Coimbra", referiu o comunicado.
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