Atenção: IP3 e IC6 condicionados na noite de sexta-feira para sábado

O trânsito vai estar condicionado na noite de sexta-feira para sábado no Itinerário Principal 3 (IP3) e Itinerário Complementar 6 (IC6) para desmantelamento de pórticos de sinalização, anunciou esta quinta-feira a Estradas de Portugal (IP).

Em comunicado, aquele organismo adiantou que vão ser desmantelados os pórticos de sinalização localizados ao quilómetro 43,258 do IP3 (sentido Coimbra/Viseu) e ao quilómetro 0,291 do IC6 (sentido Arganil/Penacova).

"De modo a minimizar os impactos na circulação, os trabalhos decorrem em período noturno, entre as 22:00 do dia 17 de abril e as 06h00 do dia 18 de abril", lê-se na nota.

No entanto, para a execução dos trabalhos a IP salientou que é necessário "proceder ao condicionamento do trânsito, com interrupções pontuais da circulação nos locais referidos".

"A zona de trabalhos e os respetivos condicionamentos estarão devidamente sinalizados e serão acompanhados pelas equipas do Destacamento de Trânsito da GNR do distrito de Coimbra", referiu o comunicado.