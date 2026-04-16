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Derrocada em Faro faz um ferido ligeiro
16 abr, 2026 - 09:42 • Jaime Dantas
Estão no local 19 operacionais apoiados por sete viaturas.
Uma pessoa ficou com ferimentos leves, esta segunda-feira, por causa do desabamento da fachada de uma casa em Faro.
A informação é avançada à Renascença fonte do Comando Sub-Regional de Faro da Proteção Civil, que dá ainda conta de danos materiais numa outra habitação atingida pelos destroços.
Segundo o portal de ocorrências da proteção civil, estão no local 19 operacionais apoiados por sete viaturas.
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