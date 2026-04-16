Detido professor de música por alegados abusos de aluno em Viseu

Um professor de 35 anos foi detido em flagrante delito pela Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro, “pela prática reiterada do crime de abuso sexual de menores dependentes”. A vítima tinha 16 anos no início dos factos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com o comunicado da PJ, os acontecimentos terão ocorrido entre 2021 e 2023, num Conservatório de Música situado no distrito de Viseu, onde o suspeito exercia funções como docente.

Segundo a investigação, “os abusos sexuais terão sido praticados no decurso de várias interações letivas”, momentos em que o menor estava confiado ao professor para fins de ensino.

As diligências realizadas no âmbito do processo permitiram ainda “identificar outras prováveis vítimas do mesmo tipo de comportamentos abusivos”, encontrando-se as investigações em curso.

O inquérito é dirigido pelo DIAP de Viseu. O detido será agora presente à autoridade judiciária competente, para que sejam aplicadas “as medidas de coação tidas por adequadas”.