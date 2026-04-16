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Crime

Detido professor de música por alegados abusos de aluno em Viseu

16 abr, 2026 - 13:51 • Olímpia Mairos

Crimes terão ocorrido entre 2021 e 2023 durante momentos de proximidade entre professor e aluno; há mais possíveis vítimas sinalizadas.

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Um professor de 35 anos foi detido em flagrante delito pela Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Centro, “pela prática reiterada do crime de abuso sexual de menores dependentes”. A vítima tinha 16 anos no início dos factos.

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De acordo com o comunicado da PJ, os acontecimentos terão ocorrido entre 2021 e 2023, num Conservatório de Música situado no distrito de Viseu, onde o suspeito exercia funções como docente.

Segundo a investigação, “os abusos sexuais terão sido praticados no decurso de várias interações letivas”, momentos em que o menor estava confiado ao professor para fins de ensino.

As diligências realizadas no âmbito do processo permitiram ainda “identificar outras prováveis vítimas do mesmo tipo de comportamentos abusivos”, encontrando-se as investigações em curso.

O inquérito é dirigido pelo DIAP de Viseu. O detido será agora presente à autoridade judiciária competente, para que sejam aplicadas “as medidas de coação tidas por adequadas”.

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