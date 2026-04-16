Encerramento do Matadouro do Cachão é “machadada absurda” na economia transmontana

O Sintab — Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal — lamenta profundamente a sentença de insolvência do Matadouro Industrial do Cachão, situado em Frechas, no concelho de Mirandela.

Esta decisão representa “o culminar de um longo processo de má gestão”, marcado por opções de endividamento que “nunca se traduziram na melhoria das condições de trabalho, nem no reforço da capacidade produtiva da unidade”. Trata-se de um percurso que foi sendo sucessivamente validado pelas autarquias de Mirandela e Vila Flor.

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O aspeto mais grave desta decisão reside, como sublinha o sindicato, “no impacto direto sobre os trabalhadores”. Estamos perante a destruição de mais de 20 postos de trabalho, numa região já marcada por baixos níveis de empregabilidade, “empurrando trabalhadores e famílias para uma situação de incerteza, sofrimento e carência económica”.

Importa ainda denunciar que “os trabalhadores apenas tiveram conhecimento da situação após a afixação do edital do tribunal”, evidenciando “um total desrespeito” por quem assegura diariamente o funcionamento da unidade.