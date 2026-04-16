Esquema das notas falsas laváveis: suspeito extraditado por burla de milhares de euros

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou, esta quinta-feira, a extradição, do Senegal para Portugal, de um homem de 59 anos suspeito de burla qualificada no esquema dos “euros negros ou marcados”.

Segundo comunicado da PJ, “os factos que levaram à detenção e extradição do suspeito remontam a janeiro e junho de 2022”, período em que o indivíduo se encontrava em liberdade condicional após cumprir pena por crimes semelhantes, praticados pelo menos desde 2017.

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De acordo com as autoridades, o suspeito fazia-se passar por diplomata de um país africano para ganhar a confiança das vítimas. Nesse contexto, “aliciou as vítimas a entregar-lhe bens e dinheiro no montante de 57 mil euros”, oferecendo em troca maços de notas de 50 euros aparentemente marcadas, que totalizariam valores superiores.

O esquema assentava na promessa de que as notas poderiam ser recuperadas através de um processo químico. Como explica a PJ, “as notas deveriam ser limpas com uma solução à base de lixívia”. No entanto, após seguirem as instruções, as vítimas perceberam que “as marcas não saíam e que as notas eram falsas”.

O suspeito encontrava-se em fuga desde 2022. Veio a ser detido no Senegal, “na sequência da emissão de mandado de detenção internacional” emitido pelas autoridades judiciais portuguesas.

Após a extradição para Portugal, o homem foi presente a primeiro interrogatório judicial. Segundo a PJ, “foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva”, ficando a aguardar os desenvolvimentos do processo em prisão.