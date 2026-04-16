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Gasóleo deverá cair 10 cêntimos na próxima semana, gasolina desce um

16 abr, 2026 - 19:05 • Anabela Góis

Mercado dos combustíveis aponta para uma forte descida do preço do gasóleo na próxima semana. Gasolina também deverá baixar, mas de forma bastante mais ligeira.

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Dados provisórios avançados à Renascença pela Associação de Revendedores de Combustíveis indicam que o litro do gasóleo deverá cair 10 cêntimos na segunda-feira.

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Para a gasolina, a expectativa é de uma descida de um cêntimo por litro, segundo a mesma informação.

A tendência do mercado aponta, assim, para uma redução mais acentuada no gasóleo do que na gasolina no arranque da próxima semana.

Os preços cobrados ao consumidor final, no entanto, podem variar consoante o posto de abastecimento.

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