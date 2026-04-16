Governo dá mais 48 milhões ao Metro de Lisboa mas deixa críticas a anterior Executivo

O Governo aprovou esta quinta-feira mais 48 milhões de euros (ME) para conclusão do plano de expansão do metro de Lisboa, entre o Rato e Cais do Sodré, totalizando 380 milhões, "80% mais" do que a previsão de investimento inicial.

Segundo o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, em conferência de imprensa, o Conselho de Ministros aprovou "mais despesa, cerca de mais 48 milhões de euros, para a conclusão do plano de expansão do metro de Lisboa, nas linhas Amarela e Verde, Rato-Cais do Sodré".

"Queria aqui assinalar que este reforço coloca o investimento global em 380 milhões de euros, que é e corresponde a uma diferença de 80% face à previsão quando o investimento foi lançado em 2018", afirmou o porta-voz do Governo.

Leitão Amaro salientou que praticamente todo o "acréscimo dos tais 80% foram decididos em 2022" e, obviamente, agora não se pode "deixar a obra a meio".

"Mas vale a pena ao país pensar como é que se lançou um projeto que acaba com esta dimensão de custo, 380 milhões de euros, para mobilidade, no centro da capital, em dois bairros que não são particularmente carentes, e se faz um planeamento e se comunica ao país uma decisão que acaba a custar 80% mais", frisou.

De acordo com o Metropolitano de Lisboa, no plano de expansão, a linha Circular prevê o prolongamento da estação do Rato (da linha Amarela) à estação do Cais do Sodré (linha Verde) com duas novas estações: Estrela e Santos.

A secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, em outubro de 2024, numa audição na comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas e Habitação, revelou que os atrasos nos prazos de concretização das três linhas Amarela/Verde, Vermelha e Violeta do metro variavam entre 18 e 30 meses e os desvios orçamentais estavam próximos dos 500 ME.

A linha Circular, que tinha prevista a sua conclusão em dezembro de 2023 e um custo de 210 milhões de euros, teve até então quatro revisões, aumentando para 331,4 ME (desvio de 58% face ao inicialmente previsto) e posterior previsão de conclusão no segundo trimestre de 2026, mais 30 meses face ao prazo inicial.