Jovem detido por suspeitas de violação e sequestro em visita de estudo na Lourinhã

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo (DLVT), deteve, na quarta-feira, um jovem de 16 anos, presumível autor de crimes de violação, ameaça e coação sexual agravadas, bem como de um crime de sequestro e outro de ameaça simples, tendo como vítimas duas jovens de 17 e 18 anos.

Segundo as autoridades, “vítimas e arguidos são estudantes, numa escola secundária no distrito de Aveiro, frequentando todos o 10.º ano, na mesma turma”.

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Os factos ocorreram na madrugada de 20 de março, na Lourinhã, durante uma visita de estudo, quando os alunos pernoitavam numa Pousada da Juventude.

De acordo com a PJ, “os ilícitos foram cometidos no quarto partilhado pelas vítimas e na casa de banho comum do alojamento”, onde o arguido “se chegou a trancar com uma delas”.

A investigação teve início após uma denúncia apresentada por uma das vítimas junto da Guarda Nacional Republicana (GNR), que comunicou os factos ao piquete da PJ de Aveiro. O inquérito foi posteriormente remetido à Secção de Investigação de Crimes Sexuais da DLVT.

No âmbito das diligências, “procedeu-se à inquirição das vítimas, bem como de duas testemunhas, tendo sido realizadas todas as medidas cautelares adequadas”, indica a PJ.

Face à “forte indiciação do arguido pela prática dos crimes” e ao “grande alarme familiar e social gerado pelas agressões sexuais”, as autoridades avançaram para a detenção fora de flagrante delito.

O jovem será agora presente a primeiro interrogatório judicial para eventual aplicação de medidas de coação.