​Lisboa com menos trotinetes. São agora cerca de cinco mil na cidade

A Câmara Municipal de Lisboa garante que, em três anos, conseguiu reduzir em dois terços o número de trotinetes que circulam na cidade.

“Há três anos havia 15 mil trotinetes em Lisboa. Houve uma ação da Câmara e, em convénio com os operadores, e reduzimos dois terços das trotinetes. Passámos de 15 mil para cerca de cinco mil”, afirmou Gonçalo Reis, vice-presidente da autarquia, durante uma reunião descentralizada da Câmara, na quarta-feira ao fim do dia.

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Gonçalo Reis respondia a uma munícipe da freguesia de São Domingos de Benfica que alertou para a má utilização deste tipo de veículos.

O autarca reconheceu ainda que é necessário continuar com campanhas de sensibilização para uma correta utilização das trotinetes.