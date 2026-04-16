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​Lisboa com menos trotinetes. São agora cerca de cinco mil na cidade

16 abr, 2026 - 13:19 • Cristina Nascimento

Câmara Municipal garante que, em três anos, reduziu em dois terços o número destes veículos.

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A Câmara Municipal de Lisboa garante que, em três anos, conseguiu reduzir em dois terços o número de trotinetes que circulam na cidade.

“Há três anos havia 15 mil trotinetes em Lisboa. Houve uma ação da Câmara e, em convénio com os operadores, e reduzimos dois terços das trotinetes. Passámos de 15 mil para cerca de cinco mil”, afirmou Gonçalo Reis, vice-presidente da autarquia, durante uma reunião descentralizada da Câmara, na quarta-feira ao fim do dia.

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Gonçalo Reis respondia a uma munícipe da freguesia de São Domingos de Benfica que alertou para a má utilização deste tipo de veículos.

O autarca reconheceu ainda que é necessário continuar com campanhas de sensibilização para uma correta utilização das trotinetes.

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