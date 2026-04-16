Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 16 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mudaram de género em Portugal 186 menores entre 2018 e 2023

16 abr, 2026 - 00:28 • Redação

Portugal contabiliza 2668 alterações de género no registo civil entre 2011 e 2023. Apenas 186 foram pedidas por menores de idade, menos de 7% do total.

A+ / A-

Desde a aprovação da lei da autodeterminação de género, em 2018, e até ao final de 2023, 186 menores alteraram o género no registo civil em Portugal.

Desses, 136 passaram a identificar-se com o género masculino e 50 com o género feminino, segundo uma análise técnica da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) a que o "Expresso" teve acesso esta terça-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

No conjunto do período analisado, entre 2011 e 2023, foram registadas 2668 mudanças de género no registo civil. A esmagadora maioria, 2482, foi solicitada por adultos. Os menores — jovens entre os 16 e os 17 anos — representam apenas 6,97% do total, podendo fazê-lo mediante autorização parental e declaração médica.

O número de procedimentos tem crescido de forma consistente. Em 2023, registaram-se 550 alterações, o valor mais elevado desde 2011. Em 2022, tinham sido 522 e, em 2021, 400. A tendência ascendente é igualmente visível no grupo dos menores: 15 mudanças em 2019, 30 em 2021, 45 em 2022 e 70 em 2023.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 16 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

O que sai da Artemis II? A Lua vai ser uma "bomba de combustível" para missões futuras

O que sai da Artemis II? A Lua vai ser uma "bomba de combustível" para missões futuras

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

10 cêntimos para devolver embalagens. Como receber?

André Leitão, José Condessa, Helena Caldeira e Rodrigo Tomás emocionados com fim de "Rabo de Peixe"

André Leitão, José Condessa, Helena Caldeira e Rodrigo(...)

Papa convidado para os 110 anos das aparições de Fátima

Papa convidado para os 110 anos das aparições de Fátim(...)

"Pensei que era um médico". Trump apaga imagem de si próprio como Jesus Cristo e culpa jornalistas

"Pensei que era um médico". Trump apaga imagem de si p(...)