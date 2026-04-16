Mudaram de género em Portugal 186 menores entre 2018 e 2023

Desde a aprovação da lei da autodeterminação de género, em 2018, e até ao final de 2023, 186 menores alteraram o género no registo civil em Portugal.

Desses, 136 passaram a identificar-se com o género masculino e 50 com o género feminino, segundo uma análise técnica da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) a que o "Expresso" teve acesso esta terça-feira.

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No conjunto do período analisado, entre 2011 e 2023, foram registadas 2668 mudanças de género no registo civil. A esmagadora maioria, 2482, foi solicitada por adultos. Os menores — jovens entre os 16 e os 17 anos — representam apenas 6,97% do total, podendo fazê-lo mediante autorização parental e declaração médica.

O número de procedimentos tem crescido de forma consistente. Em 2023, registaram-se 550 alterações, o valor mais elevado desde 2011. Em 2022, tinham sido 522 e, em 2021, 400. A tendência ascendente é igualmente visível no grupo dos menores: 15 mudanças em 2019, 30 em 2021, 45 em 2022 e 70 em 2023.