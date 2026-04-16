Novo diretor da PJ diz que não cede a pressão mediática no caso do "cocktail molotov"

O novo diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ) assegurou hoje que não houve cedências à pressão mediática no caso do detido preventivamente por atirar um “cocktail molotov” numa manifestação, agora indiciado por crimes de terrorismo.

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"A Polícia Judiciária não cede a pressão mediática, a Polícia Judiciária cede aos factos e cede ao caminho que tem que percorrer em termos de investigação. O 'timing' que foi conveniente para fazer esta ação no dia de ontem, quarta-feira, foi aquele que foi considerado necessário para chegar a bom porto e ter indícios suficientes para suportar a detenção e a manutenção, neste caso, em prisão preventiva", disse Carlos Cabreiro.

O novo diretor nacional da PJ falava aos jornalistas no final da cerimónia da sua tomada de posse, que decorreu no Salão Nobre do Ministério da Justiça, na presença da ministra Rita Alarcão Júdice, do primeiro-ministro Luís Montenegro, do procurador-geral da República, Amadeu Guerra, e do seu antecessor e agora ministro da Administração Interna, Luís Neves.