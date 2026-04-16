PCP nega qualquer intervenção para impedir acesso à identificação dos doadores

O PCP assegurou esta quarta-feira que cumpre a lei no que respeita à identificação dos doadores do partido e negou qualquer intervenção para impedir a consulta dessas informações. Num comunicado publicado no "site" do partido, o partido afirma que "procede nos termos da Lei do Financiamento dos Partidos Políticos e das Campanhas Eleitorais à identificação nominal dos doadores na prestação das contas respetivas". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O PCP diz ainda não ter "qualquer fundamento" a afirmação de que o partido "tenha intervindo em algum momento no sentido de impedir a consulta da identificação dos doadores".

"O PCP não só cumpre integralmente a legislação em vigor sobre contas partidárias como se tem pronunciado pela consagração de regras de transparência que a própria natureza das suas receitas torna absolutamente escrutináveis. Procedimento que se faz com a salvaguarda e proteção de dados pessoais", sublinha ainda o partido. Esta nota surge na sequência de uma notícia da TVI divulgada na terça-feira que revelou que, após um parecer da Comissão de Acesso aos Dados Administrativos (CADA), a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos deixou de disponibilizar a identidade dos doadores dos partidos políticos. A notícia refere que o Bloco de Esquerda e a CDU (PCP e PEV) "levantaram o problema sobre a identificação dos doadores" e o Chega invocou entidades externas ao partido que alegam que os dados pessoais estão protegidos e que estas queixas levaram ao pedido de um parecer à CADA. A Entidade das Contas e Financiamentos Políticos questionou a CADA sobre a identificação dos doadores, que respondeu num parecer datado do dia 25 de Março passado e que pode ser consultado no sítio da internet daquela instituição.